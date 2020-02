Milano: rapinatore centri estetici rintracciato da immagini sorveglianza e localizzazione cellulare rubato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato identificato e rintracciato tramite l'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza del centro estetico di via Melchiorre Gioia rapinato lo scorso 6 febbraio e con la geo-localizzazione di uno dei cellulari rubati in quell'occasione. Cosi gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia sono arrivati a prendere il 45enne kosovaro in sole 48 ore. Inoltre la rapina è stata confrontata con altri cinque colpi simili a cui l'ufficio Ufficio Statistiche e Analisi Criminale della Divisione Anticrimine della Questura di Milano aveva assegnato la cosiddetta "serialità" chiamata "Beauty". Dall'analisi è stato quindi possibile contestare all'uomo, irregolare e con numerosi precedenti e in possesso di diversi alias, altre due rapine avvenute, tra gennaio e febbraio 2020, effettuate tutte in centri estetici gestiti da cittadini cinesi, dove con l'utilizzo del coltello a farfalla delle dimensioni di circa 15 centimetri, ha minacciato e rapinato dipendenti e clienti. Lo stesso è fortemente sospettato di ulteriori 3 rapine consumate sempre in centri estetici sui sono in corso ulteriori indagini per accertarne la responsabilità.(Rem)