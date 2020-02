Coronavirus: D'Amato, conclusa sorveglianza sanitaria per operatori hotel via Cavour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' terminata questa mattina anche la sorveglianza sanitaria fiduciaria domiciliare predisposta dalle Asl Roma 1 e Roma 2 ai tre dipendenti dell'hotel di via Cavour dove aveva soggiornato la coppia di cinesi ricoverata all'Istituto Spallanzani. Sono stati sempre in perfetta salute e non hanno avuto bisogno di nessun intervento specifico". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine della riunione odierna della task force regionale sul Coronavirus. (Com)