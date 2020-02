Russia-Cina: Gazprom, consultazioni su forniture gas sospese per epidemia coronavirus

- I rappresentanti della compagnia energetica russa Gazprom mantengono i contatti con la Cina riguardo le forniture di gas dall’Estremo oriente della Federazione e in merito al progetto per la costruzione di un gasdotto per le esportazioni di metano alle regioni nordorientali della Cina, ma le consultazioni sono state temporaneamente sospese a causa dell’epidemia di coronavirus in atto. Lo ha dichiarato oggi il direttore generale di Gazprom per le esportazioni, Elena Burmistrova. “Le discussioni proseguono, ma siamo stati costretti a sospendere temporaneamente le consultazioni a causa dell’epidemia di coronavirus”, ha detto. (Rum)