Toscana: mercato immobiliare, domani presentazione rapporto Fiaip

- Una fotografia del mercato immobiliare toscano, per fornire dati di riferimento utili a professionisti e a coloro che sono interessati a vendere o acquistare. È l'obiettivo della rilevazione dei valori di mercato degli immobili, compiuta per il secondo anno consecutivo dalla sezione regionale della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (Fiaip) in tutte le province della Toscana. L'Osservatorio immobiliare regionale, questo il nome dell'indagine che è focalizzata sull'ultimo trimestre, sarà presentata domani, alle ore 11.30, nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso di Firenze. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, e il presidente di Fiaip Toscana, Francesco La Commare. (Ren)