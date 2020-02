Algeria-Grecia: incontro ministri Esteri, focus su Mediterraneo e Libia

- Le sfide nel Mediterraneo e gli sviluppi in Libia sono stati i temi principali dell’incontro fra il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, e l’omologo greco, Nikos Dendias. “Le relazioni tra Grecia e Algeria sono storiche, ecco perché abbiamo insistito per questa visita”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Algeri. Per quanto riguarda la Libia, Dendias ha apprezzato gli sforzi dell’Algeria per risolvere la crisi libica e ha manifestato l’interesse della Grecia di lavorare e cooperare con Algeri per trovare una soluzione. “C’è una grande preoccupazione tra i greci, quindi vorremmo fermare la violenza in Libia e dobbiamo cooperare con l’Algeria per trovare una soluzione”, ha affermato il capo della diplomazia di Atene. Inoltre, Dendias ha ribadito il “rifiuto della Grecia delle interferenze straniere in Libia”, sottolineando che “la soluzione è preservare gli affari interni dalle ingerenze esterne, alla luce del fatto che questa crisi è diventata una minaccia per tutti i paesi del Mediterraneo”.(Ala)