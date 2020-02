Albania: scontro su nomine a Corte costituzionale, approvata modifica su procedure giuramento

- Il parlamento albanese ha votato, su proposta di un gruppo di deputati della maggioranza di centrosinistra del premier Edi Rama, alcune modifiche relative alle procedure di giuramento dei membri della Corte costituzionale. Una mossa provocata dallo scontro istituzionale di pochi mesi, quando, secondo i rappresentanti della maggioranza, Meta avrebbe violato la Costituzione, rifiutando di firmare la nomina di membro della Corte di Arta Vorpsi, "in quanto il presidente non ha sfruttato i 30 giorni per la scelta di uno dei tre candidati". In quel caso, Meta ha dichiarato che non poteva scegliere i candidati della lista avanzata dal Consiglio delle nomine della giustizia, poiché avrebbe dovuto aspettare che fosse il parlamento ad eleggere prima il proprio candidato. Il capo dello Stato non ha riconosciuto "la nomina automatica della Vorpsi", rifiutando di seguito a convocarla per prestare giuramento. (segue) (Alt)