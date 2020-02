Albania: scontro su nomine a Corte costituzionale, approvata modifica su procedure giuramento (3)

- Sul conflitto per la nomina dei membri della Corte costituzionale, il presidente della Repubblica, si è così rivolto alla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa. La mossa di Meta fa seguito alla richiesta per il coinvolgimento della Commissione di Venezia sul caso, avanzata prima dal parlamento, su decisione della commissione parlamentare d'inchiesta istituita per verificare se ci sarebbero i presupposti per la rimozione del capo dello Stato, in relazione alla sua decisione di annullare le elezioni amministrative dello scorso 30 giugno. La commissione ha deciso di estendere la sua indagine anche sul caso della corte costituzionale. Sul caso la commissione parlamentare d'inchiesta ha rivolto alla Commissione di Venezia 5 precise domande. (segue) (Alt)