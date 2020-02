Algeria: leader politica Assoul rifiuta il dialogo con il presidente Tebboune

- La presidente dell’Unione per il cambiamento e il progresso (Ucp, partito politico algerino), Zoubida Assoul, ha rifiutato un invito a dialogare con il capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune. In un video pubblicato sui social network, la Assoul ha spiegato di non poter avviare un colloquio se prima non verranno soddisfatte alcune condizioni preliminari. A una settimana dal primo anniversario dello scoppio delle proteste popolari, la leader del partito politico algerino ha ricordato le richieste della piazza: "La rivoluzione pacifica richiede una rottura totale con il sistema, il cambiamento, l'indipendenza della magistratura e la lotta contro la corruzione". Secondo la Assoul, il sistema che ha governato il paese negli ultimi decenni, noto con il termine “le Pouvoir”, “continua unilateralmente a decidere da solo”. La presidente dell’Ucp ha detto ancora che “nessuno è contrario al dialogo come principio, ma le condizioni devono essere soddisfatte", ribadendo il suo sostegno ai detenuti per reati di opinione. Negli ultimi giorni, il presidente Tebboune ha ricevuto diversi personaggi della scena politica in Algeria, compresi gli esponenti dell'opposizione. (Ala)