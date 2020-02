Nota per gli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Filippine-Usa: la decisione del presidente Rodrigo Duterte di terminare l’accordo militare pluridecennale con gli Stati Uniti ha suscitato resistenze nelle istituzioni filippine, che temono un indebolimento di Manila di fronte alle rivendicazioni territoriali cinesi e al terrorismo di matrice islamica nel sud del paese. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Libia: il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è atterrato oggi Bengasi, capoluogo della Cirenaica libica e roccaforte del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che dal 4 aprile scorso assedia la capitale Tripoli. Copertura dell’evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 17.- Balcani: la missione della Nato Kosovo Force (Kfor) ha un ruolo essenziale nell'obiettivo della normalizzazione dello spazio aereo del Kosovo, come emerso dall'accordo recentemente firmato con l'Islanda. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Milleproroghe: decreto in dirittura d'arrivo alla Camera, dopo il rush finale nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio il testo domani in Aula. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.(Res)