I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: Kurti non esclude possibile partecipazione a incontri "mini Schengen" balcanico - Il premier del Kosovo, Albin Kurti, non esclude una possibile partecipazione agli incontri sul cosiddetto "mini Schengen dei Balcani", l'iniziativa promossa dall'Albania, la Serbia e la Macedonia del Nord e fino adesso boicottata da Pristina. "Al momento non abbiamo in mano la documentazione delle prime tre riunioni. Solo dopo aver preso conoscenza, decideremo. Ma non escludo a priori la partecipazione", ha detto Kurti, in un'intervista concessa all'emittente televisiva del Kosovo "Koha Vision". Il premier non ha comunque nascosto il suo scetticismo. Dichiarando di non credere che "ciò sia un tentativo per la rinascita della Jugoslavia", come ritenuto da molti critici dell'iniziativa, Kurti ha però ribadito che "non è da escludere il fatto che in Serbia potrebbero immaginarla come la costituzione di una nuova Jugoslavia". (segue) (Res)