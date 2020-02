Balcani: il lavoro della missione Kfor per la libertà di movimento nello spazio aereo

- La fase attuativa della "storica" intesa sulla ripresa dei voli diretti tra Pristina e Belgrado viene accompagnata da una serie di processi, potenzialmente in grado di portare ad una normalizzazione dello spazio aereo nei Balcani. Ad oggi, infatti, tutti i voli civili da e per Pristina non sono autorizzati a transitare sopra lo spazio aereo della Serbia, con la conseguenza di dover intraprendere rotte "alternative" che comportano un aumento non indifferente dei costi per le compagnie aeree. Uno studio commissionato dalla compagnia low cost ungherese Wizz Air ha quantificato in 100 milioni di euro il costo extra annuo per il carburante speso dalle compagnie aeree costrette ad allungare le rotte a causa dell'impossibilità di sorvolare lo spazio aereo della Serbia per i voli da e per il Kosovo. Alla luce di questa limitazione, un volo che parte oggi da Pristina, diretto verso una capitale dell'Europa centro orientale, non può sorvolare lo spazio aereo più diretto per coprire la tratta. (segue) (Vap)