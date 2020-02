Balcani: il lavoro della missione Kfor per la libertà di movimento nello spazio aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se lo spazio aereo superiore del Kosovo è affidato alla società privata ungherese HungaroControl, in coordinamento con la Kfor, e dal 2014 è aperto a tutti i voli civili, lo spazio aereo inferiore (fino a 6 mila metri di altitudine circa) è invece ancora sottoposto a particolari limitazioni con solamente due "corridoi" percorribili dai voli civili da e per Pristina: entrambi lungo il confine sud con la Macedonia del Nord. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", un ruolo essenziale nell'obiettivo della normalizzazione dello spazio aereo del Kosovo è quello derivante dall'accordo recentemente firmato tra l'Islanda e la missione della Nato Kosovo Force (Kfor). In base a questo accordo l'Islanda è stata delegata, per conto della Nato, alla gestione dello spazio aereo inferiore kosovaro. "Nel breve e medio periodo sono in programma una serie di tavoli tecnici che potrebbero portare all'apertura nei prossimi mesi di nuovi corridoi nello spazio aereo inferiore del Kosovo", spiega il colonnello Antonio Malerba, responsabile dell'ufficio legale (Legad) del quartiere generale della missione Kfor. (segue) (Vap)