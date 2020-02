Balcani: il lavoro della missione Kfor per la libertà di movimento nello spazio aereo (6)

- Alla luce dell'accordo del 7 febbraio, l'Islanda ha assunto proprio il compito di contribuire alla missione Kfor attraverso misure di assistenza negli sforzi per normalizzare lo spazio aereo inferiore del Kosovo. La conclusione dell'accordo rappresenta un passo importante nel processo volto a stabilire tutte le condizioni necessarie per l'apertura di nuove rotte nello spazio aereo inferiore del Kosovo, in una maniera sicura e ordinata. L'intesa contribuirà anche negli sforzi in corso per promuovere la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, nell'ambito del dialogo mediato dall'Ue. Lo sviluppo di nuove rotte aeree è perseguito nel quadro degli incontri della Nato sulla normalizzazione dell'aviazione nei Balcani. La normalizzazione dello spazio aereo inferiore del Kosovo abbrevierà inoltre le rotte e genererà benefici ambientali e risparmi per le compagnie aeree e per l'aeronautica militare. (Vap)