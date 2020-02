Kosovo-Usa: Pompeo scrive a Kurti,"ci aspettiamo che l'abolizione dei dazi sia una vostra priorità"

- Cresce la pressione statunitense sull'abolizione da parte di Pristina dei dazi del 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia. Dopo ripetute dichiarazioni a riguardo da parte dell'ambasciatore statunitense Richard Grenell, inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Kosovo e Serbia, sulla questione si è pronunciato anche il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in una lettera inviata al premier kosovaro Albin Kurti. "L'abolizione della tariffa per i prodotti serbi e bosniaci aiuterebbe le parti a tornare sul tavolo del dialogo. Noi speriamo e ci attendiamo che ciò sia anche una vostra priorità e che sfruttiate il vantaggio venutosi a creare dalle lettere d'intenti sul collegamento aereo e ferroviario tra Pristina e Belgrado", scrive Pompeo, nella lettera di congratulazioni per la formazione governo del Kosovo, pubblicata dal quotidiano "Gazeta Express". (segue) (Kop)