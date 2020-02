I fatti del giorno - Balcani (4)

- Bosnia: rappresentante serbo Dodik, secessione Repubblica Srpska ormai irreversibile - La Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, ha intrapreso il percorso di secessione e tale via è ormai irreversibile. Lo ha detto oggi il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik in conferenza stampa a Sarajevo Est. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Nezavisne novine", Dodik ha dichiarato che "il tempo dimostrerà che la Repubblica Srpska è seria in questo intento". Dodik ha affermato che "tutti nella Repubblica Srpska devono capire che siamo arrivati a un muro e ora dobbiamo decidere se accettare le menzogne dell'ambasciata americana e delle altre ambasciate occidentali oppure fare quello che dobbiamo". Il rappresentante serbo ha detto che "la Repubblica Srpska non può credere nella Bosnia-Erzegovina, che rappresenta un brutto luogo e un luogo senza libertà per i serbi e per la Repubblica Srpska". (segue) (Res)