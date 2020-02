I fatti del giorno - Balcani (5)

- Sicurezza: premier romeno Orban partecipa a Conferenza di Monaco - Il primo ministro ad interim della Romania, Ludovic Orban partecipa, alla Conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco, arrivata alla 56ma edizione, che inizia ufficialmente domani. L'evento riunisce importanti leader e responsabili politici in materia di sicurezza e difesa: capi di Stato e di governo, rappresentanti dei leader delle organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Unione europea e la Nato. Lo riferisce l'esecutivo di Bucarest con un comunicato. In questo contesto, Orban ha programmato incontri con controparti di diversi Stati, nonché con i massimi rappresentanti della comunità imprenditoriale. "La partecipazione della delegazione romena alla Conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco rappresenta un'opportunità per promuovere il profilo della Romania come Stato membro della Nato e dell'Ue, partner strategico degli Stati Uniti, profondamente impegnato nel consolidamento della costruzione europea e del legante transatlantico", si legge nel comunicato. (Res)