I fatti del giorno - America Latina

- El Salvador: Onu disponibile a mediare in crisi istituzionale - Le Nazioni Unite si sono dette disponibili a mediare nella crisi istituzionale in corso in El Salvador, dove domenica 9 febbraio unità dell'esercito hanno fatto irruzione nell’emiciclo - armi in vista – per fare pressione sui deputati affinché approvassero un fondo di 109 milioni di dollari destinati alla fase III del Piano di controllo territoriale. “Abbiamo avuto conversazioni di carattere privato con diversi settori, ci è stata sollecitata una riunione da parte del presidente dell’Assemblea nazionale. Le Nazioni Unite sono sempre disponibili a offrire i loro buoni uffici” ha scritto l’Ufficio Onu in El Salvador sul suo account Twitter, specificando che per il momento “non è prevista una visita del segretario generale”. (segue) (Res)