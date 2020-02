I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: procura apre inchiesta su irruzione esercito in parlamento, "a rischio lo stato di diritto" - La procura generale di El Salvador ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto domenica 9 febbraio, quando unità dell'esercito hanno fatto irruzione nell’Assemblea nazionale - armi in vista – per fare pressione sui deputati affinché approvassero un fondo di 109 milioni di dollari destinati alla fase III del Piano di controllo territoriale. “Si prenderanno azioni legali nei confronti delle persone che risulteranno coinvolte”, rende noto la procura in un comunicato diffuso su Twitter. “Tali azioni mettono a rischio lo stato di diritto, al divisione dei poteri e l’ordine costituzionale”. Il presidente Nayib Bukele ha reagito al comunicato invitando con un tweet la procura a "risolvere tutti i casi di omicidi ed estorsioni nel paese". (segue) (Res)