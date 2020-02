I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Cuba: ambasciatore Guskov, in programma prestiti per più di un miliardo di euro - La Federazione Russa ha in programma prestiti a Cuba per circa un miliardo di euro a sostegno di una serie di progetti congiunti nei settori delle infrastrutture ferroviarie, dell’energia e dell’industria metalmeccanica. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo all’Avana, Andrej Guskov, durante un’intervista con l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Nel corso dei prossimi anni abbiamo in programma prestiti che potrebbero superare il miliardo di dollari”, ha detto l’ambasciatore, aggiungendo che 900 milioni saranno allocati per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie dell’isola. (segue) (Res)