I fatti del giorno - America Latina (4)

- Brasile: Bolsonaro propone incontro bilaterale con il presidente argentino Fernandez - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro si è offerto di incontrare il nuovo presidente argentino, Alberto Fernandez in un incontro bilaterale. L'occasione migliore, secondo il capo di stato brasiliano sarebbe la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Uruguaiano, Luis Lacalle Pou, in agenda il prossimo primo marzo, a Montevideo. L'invito è stato fatto dal presidente brasiliano al cancelliere argentino, Felipe Solá, nel corso dell'incontro tra i due presso il palazzo presidenziale del Planalto ieri, 12 febbraio. "La proposta è venuta dal presidente Bolsonaro, che già contava di incontrare Fernandez nel corso della cerimonia", ha detto il ministro argentino. Secondo Solá, l'incontro di ieri è servito anche ad abbattere i confini tra i governi delle due maggiori economie del Sud America, dopo lunghi mesi di polemiche. Alberto Fernández ha vinto le elezioni argentine guidando una coalizione di sinistra, Frente de Todos, in ticket con la senatrice, ex presidente, Cristina Kirchner. Bolsonaro, critico nei confronti del Kirchnerismo e ha sostenuto apertamente la rielezione del presidente Maurício Macri, sconfitto alle urne nelle elezioni tenutesi nell'ottobre dello scorso anno. (segue) (Res)