I fatti del giorno - America Latina (5)

- Brasile-Argentina: ministro Esteri Solá chiede aiuto al governo Bolsonaro per rinegoziare debito con Fmi - Il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solá, ha chiesto l'aiuto del governo brasiliano per convincere il Fondo monetario internazionale (Fmi) a rinegoziare il debito del Paese con l'istituzione internazionale. L'appello è stato fatto nel corso nella prima visita ufficiale in Brasile del ministro tenutasi a Brasilia, nel corso di cui ha incontrato il suo omologo brasiliano, Ernesto Araujo, e successivamente il presidente, Jair Bolsonaro. "Chiediamo ai nostri fratelli brasiliani di sostenerci come possono nelle trattative in corso con il fondo monetario", ha dichiarato il ministro argentino, che ha sottolineato anche di essere andato in "tournée" con il presidente Alberto Fernández per cercare di ottenere supporto anche da parte di paesi europei. (Res)