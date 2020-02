I fatti del giorno - Italia

- Coronavirus: dimessi 20 turisti cinesi da Spallanzani dopo due settimane di quarantena, tutti negativi a test - Sono stati dimessi questa mattina dall'ospedale Spallanzani di Roma i venti turisti cinesi che facevano parte della comitiva della coppia risultata positiva al Coronavirus e che resta in terapia intensiva. Sono stati in quarantena due settimane e, dopo vari esami, sono sempre risultati negativi al test. Al momento della partenza dei turisti cinesi erano presenti l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e il direttore sanitario dell'ospedale Francesco Vaia. "Siamo qui per salutare i 20 cittadini cinesi che hanno concluso il periodo di sorveglianza - ha affermato D'Amato -. Voglio ringraziare gli operatori dello Spallanzani che hanno dimostrato grande professionalità e umanità nei confronti di questi cittadini". Anche il governatore Nicola Zingaretti ha espresso la sua soddisfazione. "Buone notizie: allo Spallanzani dimessa la comitiva di turisti proveniente dalla Cina, stanno tutti bene - ha scritto su Facebook -. Grazie, sono fiero dei nostri operatori sanitari". (segue) (Rer)