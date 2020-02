I fatti del giorno - Italia (2)

- Milleproroghe: rush finale nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali, domani testo in Aula - Riprenderanno stamattina alle 11 i lavori delle commissioni congiunte di Bilancio e Affari costituzionali sul decreto Milleproroghe, atteso in Aula alla Camera per domani mattina. Ieri sera le commissioni hanno approvato una modifica alla norma sugli incentivi per le auto elettriche proposta dal gruppo del M5s. Si tratta di un emendamento che abbassa il livello delle emissioni di monossido di carbonio che deve essere emesso dalle auto acquistabili con il bonus sulla rottamazione di 2.500 euro. Il limite massimo delle emissioni di C02 era inizialmente di 70 grammi per chilometro e passa ora a 60 grammi. E' slittata invece al prossimo anno la norma che prevede la costituzione di un organo consultivo all'interno delle società sportive che tuteli i tifosi. E' stata prorogata poi la cassaintegrazione straordinaria per i dipendenti ex Ilva con uno stanziamento di 19 milioni per quest’anno mentre un'altra cigs è stata prevista per le aziende industriali in stato di crisi in Campania e a Venezia-Porto Marghera. Nessuna decisione finora è stata presa sulla data, già fissata per il 16 febbraio, per l'entrata in vigore della Rc-auto familiare. Il nodo più delicato che sarà esaminato oggi è quello dell’articolo 35 del decreto, relativo all’ingresso di Anas in sostituzione di un ente al quale sia stata revocata la concessione statale per la gestione di un tratto autostradale. Ieri pomeriggio le commissioni riunite in seduta comune hanno infine bocciato l’emendamento proposto dalla deputata di Italia viva Lucia Annibali, che avrebbe rinviato di un anno la riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla prescrizione. (segue) (Rer)