I fatti del giorno - Italia (3)

- Ue: previsioni economiche, in Italia pronunciati rischi al ribasso per crescita - In Italia i rischi al ribasso per le prospettive di crescita rimangono pronunciati. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'inverno della Commissione europea per l'Italia. L'esecutivo di Bruxelles sottolinea che l'economia italiana è cresciuta dello 0,2 per cento nel 2019 e che il Pil reale dovrebbe salire solo leggermente allo 0,3 per cento nel 2020 e allo 0,6 per cento nel 2021. Con questi dati, l'Italia rimane ultimo tra i Paesi Ue per tasso di crescita. L'inflazione è stata in media dello 0,6 per cento nel 2019 ed è destinata a salire allo 0,8 per cento nel 2020 e all'1 per cento nel 2021, poiché le pressioni sui prezzi sono attenuate dal calo dei prezzi dell'energia. Si prevede che la crescita dei salari rimanga moderata. Per la Commissione, sia l'agricoltura che la produzione industriale sono diminuite, mentre il settore dei servizi è rimasto stagnante. Il sentimento economico è rimasto attenuato nel fragile contesto esterno, pesando così sugli scambi e sulle attività di investimento. (segue) (Rer)