I fatti del giorno - Italia (4)

- Governo: Gualtieri, economia ripartirà a gennaio, per l'ex Ilva un futuro sostenibile - Sull'ex Ilva il governo è vicino ad un accordo con l'azienda per mettere a punto un piano industriale che metta insieme sviluppo e ambiente. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che questa mattina è intervenuto a Omnibus su La7. "Si era detto che sarebbe stato impossibile scegliere tra ambiente e lavoro - ha puntualizzato il titolare del Mef -, invece abbiamo lavorato intensamente e sotto traccia e siamo vicini a un accordo e a un nuovo piano industriale che punterà a fare dell'Ilva la prima azienda siderurgica 'verde', a basse emissioni". Nel corso del suo intervento, Gualtieri ha affrontato anche alcuni dei temi più caldi per il governo, a cominciare dai dati negativi diffusi qualche giorno fa in materia di produzione industriale e Pil. Il ministro si è detto convinto che a gennaio la produzione industriale e il Pil risaliranno. "Siamo fiduciosi che l'economia possa ripartire - ha affermato -. Di certo, però, è necessario far ripartire gli investimenti" ed anche lavorare "ad una riforma fiscale concentrata sull'irpef". Questo tuttavia senza in alcun modo "fare cassa sull'Iva", ha osservato, ma anzi ragionando sulla possibilità di disattivare le clausole sull'iva ereditate, che noi abbiamo già ridotto e che vogliamo eliminare". Non fa invece paura, stando alle parole del ministro, la tanto temuta crisi di governo, anche perché "Renzi non strappa" e "i mercati hanno capito che il governo è stabile". Governo che in questi mesi ha dovuto affrontare anche due delicate crisi industriali, quella dell'ex Ilva e di Alitalia. Per l'ex compagnia di bandiera Gualtieri ha escluso la possibilità di "un nuovo prestito ponte". (segue) (Rer)