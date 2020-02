I fatti del giorno - Italia (5)

- Intesa Sanpaolo: Cda Banca Imi approva consuntivo 2019, risultato netto consolidato supera 1,4 miliardi - Il Consiglio di amministrazione di Banca IMI, la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo guidata dall’amministratore delegato Mauro Micillo e dal direttore generale Massimo Mocio, si è riunito nei giorni scorsi sotto la presidenza di Gaetano Miccichè e ha approvato i consuntivi individuale e consolidato al 31 dicembre 2019. Il consuntivo annuale fa segnare un utile netto consolidato a 1.415 milioni di euro, performance senza precedenti nella storia della società, in aumento di oltre il 76 per cento rispetto ai 803 milioni al 31 dicembre 2018. La performance economica è stata trainata dall’andamento dei ricavi, caratterizzati da un robusto livello di interessi netti - in progressiva crescita da inizio anno (+51,9 per cento rispetto al periodo di confronto) e da profitti dalla gestione degli attivi finanziari raddoppiati (a 1.363 milioni). I ricavi contabilizzati nel 4Q19 – a 570 milioni – vedono una forte crescita nel margine commissionale e si confermano ancora una volta a livelli elevati, conducendo il margine di intermediazione complessivo dell’esercizio a 2.659 milioni di euro (+58,1 per cento, in crescita di 977 milioni). Alla sua formazione hanno contribuito le attività di capital markets per 2.225 milioni di euro e di investment banking e structured finance per 434 milioni di euro. Grazie ad una struttura dei costi operativi sotto controllo (a 473 milioni) l’effetto dei più elevati ricavi si trasferisce integralmente al risultato della gestione operativa, che si porta a 2.186 milioni di euro (+79,6 per cento rispetto al 31 dicembre 2018), con un ragguardevole cost/income ratio al 17,8 per cento rispetto al precedente 27,7 per cento. (Rer)