Agroalimentare: Serbia, entro fine mese Strategia per produzione vinicola

- Il governo della Serbia approverà entro la fine di febbraio una Strategia nazionale per lo sviluppo della produzione vinicola nazionale: lo ha reso noto la premier serba Ana Brnabic secondo quanto riporta l'emittente "Rts". Brnabic ha precisato che si tratta di una strategia che per la prima volta riguarda un periodo di 10 anni, dal 2020 al 2030. "E' la prima volta che viene adottata una strategia decennale e questa sarà in grado di tracciare la strada che dobbiamo percorrere per sviluppare questo settore", ha detto Brnabic. La premier ha presenziato oggi all'apertura della manifestazione organizzata a Belgrado dall'Unione dei produttori vinicoli della Serbia nel quartiere di Savski venac. (Seb)