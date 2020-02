Mafia: Tofalo (M5s) su arresti in Puglia, grazie a Carabinieri per vittoria legalità

- Ai Carabinieri del comando provinciale di Brindisi che in queste ore stanno notificando ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 37 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso e altri reati, sono giunte le congratulazioni del sottosegretario di Stato alla Difesa ed esponente del Movimento 5 stelle, Angelo Tofalo. "Andiamo avanti con la lotta alla criminalità organizzata, colpo su colpo, senza tregua", scrive in una nota il sottosegretario Tofalo che esprime "grande apprezzamento per l'impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell'Arma dei Carabinieri, presenti e vigili su tutto il territorio nazionale. Un grande lavoro che ci rende sempre orgogliosi. Ogni successo conseguito è una importante vittoria della legalità e dello Stato". (Com)