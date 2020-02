Coronavirus: Di Maio, Italia ha misure di sicurezza più elevate in Europa

- Il coronavirus ha superato i numeri della Sars ma l’Italia ha preso le misure di sicurezza più elevate in Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando ai giornalisti a margine della visita di oggi al quartier generale della missione Kfor a Pristina. Di Maio ha detto che ci sono ancora nostri connazionali in Cina (circa 5000) ma quelli che volevano rientrare sono rientrati “a parte Nicolò che andiamo a prendere con un Boeing dell’Aeronautica militare”. “Lo facciamo tornare”, ha assicurato il ministro secondo cui “nei prossimi giorni rientrerà; stiamo semplicemente espletando le ultime pratiche che riguardano il traffico aereo”, ma tornerà come promesso ai suoi familiari. “Ce lo andiamo a prendere con i nostri mezzi”, ha concluso. (Pav)