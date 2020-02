Kosovo: Di Maio incontra comandante Kfor, grande apprezzamento per lavoro del contingente italiano

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha incontrato a Pristina il comandante della Kosovo Force (Kfor) della Nato, il generale di divisione Michele Risi, e i militari del contingente italiano dispiegati nel paese balcanico. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dalla Kfor. “Accolto dal generale Risi, il ministro ha ricevuto un aggiornamento sulla missione che, in applicazione alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, opera in Kosovo dal 1999 per garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità presenti nel paese”, si legge nel documento. Nel corso del briefing, prosegue la nota, il comandante di Kfor ha “illustrato i compiti svolti dal contingente internazionale forte di 3.500 militari da 27 nazioni, la cui guida è stata affidata per il settimo anno consecutivo ad un generale italiano”. Successivamente, Di Maio “ha incontrato una rappresentanza di 500 militari italiano inquadrati nello staff e nelle unità multinazionali di Kfor, in particolare nell’ambito del Regional command west basato sul 17mo reggimento “Sforzesca” dell’Esercito, del battaglione di ricerca informativa e del reggimento Carabinieri che forma la Multinational specialized unit schierata a Pristina”, si legge nel comunicato, secondo il quale Di Maio ha espresso “grande apprezzamento” per il lavoro svolto dalla missione Nato a guida italiana. (Com)