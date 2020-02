Balcani: Di Maio conclude tour e vola a Parigi per discutere processo di allargamento Ue (4)

- Sempre ieri Di Maio ha avuto dei colloqui anche il primo ministro serbo, Ana Brnabic, in occasione del quale ha confermato che l’Italia è sempre accanto alla Serbia nel suo percorso verso l’Europa. Il ministro ha sottolineato che quello tra Italia e Serbia è un partenariato strategico alimentato da un intenso dialogo politico e da solide relazioni economico-commerciali. Inoltre Di Maio ha incontrato nella serata di ieri i rappresentanti della comunità italiana. Un incontro voluto dal ministro per ribadire l’obiettivo di dare continuità e forza all'azione italiana in Serbia per cogliere le opportunità offerte. (segue) (Res)