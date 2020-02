Balcani: Di Maio conclude tour e vola a Parigi per discutere processo di allargamento Ue (5)

- Skopje è stata la seconda tappa del tour balcanico del ministro degli Esteri. Un’occasione per rimarcare come il processo di allargamento dell’Unione europea con paesi cruciali come la Macedonia del Nord debba aprirsi il prima possibile. “Sono qui per dare ancora una volta il pieno sostegno a questo popolo, questo governo e questo paese”, ha detto Di Maio al termine dei colloqui bilaterali con l’omologo macedone, Nikola Dimitrov. “Spero di poter lavorare con te in futuro anche in seno alla Nato”, ha detto ancora Di Maio rivolgendosi al collega in merito all’imminente adesione della Macedonia del Nord nell’Alleanza atlantica. Proprio nel pomeriggio, infatti, il parlamento di Skopje ha ratificato il protocollo di ingresso nella Nato. “Il capo della diplomazia italiana ha poi parlato della riforma sul contrasto alla corruzione del governo macedone. “Oggi voi presentate una riforma veramente importante sulla procura che si occuperà dei reati contro la corruzione e lo fate senza che sia stato richiesto direttamente. Questo è un ulteriore segnale di buona fede”, ha sottolineato Di Maio, secondo cui in questo settore “nessun paese può dirsi arrivato, tutti devono fare sempre di più”. (segue) (Res)