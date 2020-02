Balcani: Di Maio conclude tour e vola a Parigi per discutere processo di allargamento Ue (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un incontro questa mattina con il presidente macedone Stevo Pendarovski, Di Maio ha sottolineato che l’Italia è sempre stata al fianco del paese in funzione del suo percorso di integrazione nella famiglia euro-atlantica. Pendarovski, da parte sua, ha ringraziato l'Italia per il sostegno "chiaro e inequivocabile" a Skopje nel suo percorso euro-atlantico e per la ratifica del protocollo di adesione alla Nato in una giornata simbolica. Riguardo al percorso europeo di Skopje, Pendarovski ha dichiarato che la nuova metodologia di negoziazione elaborata dalla Commissione Ue è accettabile in funzione di avere un processo di adesione efficace e benefici concreti per i cittadini. (segue) (Res)