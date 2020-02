Speciale difesa: Libia, Di Maio, Italia auspica l'avvio di una missione Ue per bloccare ingresso armi e soldati

- L’Italia insiste sulla diplomazia per risolvere la crisi in Libia e auspica l’avvio di una missione dell'Unione europea per bloccare l’ingresso di armi e soldati nel paese nordafricano: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando ai giornalisti a margine della visita di ieri al quartier generale della missione Kfor a Pristina. Secondo Di Maio, la missione Kfor conferma come il nostro operato nei teatri all’estero “è molto spesso diplomatico”, e anche i militari ogni giorno “compiono un atto diplomatico nella strada della pace”. “E’ sempre importante condannare gli atti di forza”, ha dichiarato parlando in questo senso di "un’arte delle nostre Forze armate e dei nostri Carabinieri”. “Penso anche a quello che possiamo fare in Libia se l’Ue deciderà di avviare una missione per bloccare l’ingresso delle armi”, ha aggiunto Di Maio auspicando che si possa “mettere in moto missione che ci consenta di monitorare l’ingresso di armi, munizioni e soldati in Libia”. Secondo il ministro degli Esteri, questo passo sarebbe essenziale per bloccare il conflitto che sta prima di tutto sta causando un impoverimento nella popolazione, visto che si perdono 80 milioni di dollari al giorno. Si tratta, ha osservato, di “un’emergenza a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste”, un pericolo non solo per il fenomeno migratorio ma anche per la proliferazione del terrorismo. “La Libia dimostra che le azioni di guerra non producono niente se non altra guerra”, ha dichiarato Di Maio, ribadendo che oggi in Libia c’è una “proxy war” e nessuno da solo può riuscire a vincere, come visto dalle recenti iniziative solitarie di Russia e Turchia. L’Italia – ha concluso - lavora insieme alla comunità internazionale nel quadro del processo di Berlino e domenica avremo la prima riunione per fare il punto sull’esito della conferenza. (Pav)