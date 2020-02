I fatti del giorno – Balcani (4)

- Kosovo: autorità Pristina rinunciano a richiesta di adesione all'Interpol nel 2020 - Il Kosovo ha deciso di rinviare per il prossimo anno la richiesta di adesione all'Interpol. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri kosovaro Glauk Konjufca nel suo intervento all'odierna riunione di governo. "Valutando la situazione e le informazioni a disposizione, riteniamo che le condizioni per un esito positivo quest'anno, non siano favorevoli", ha dichiarato Konjufca. Le autorità del Kosovo hanno fallito già tre volte nel tentativo di ottenere i voti necessari per la sua adesione all'Interpol. L'ultima volta è stata nell'ottobre del 2018, quando la sua richiesta è stata bocciata, a seguito anche di una battaglia diplomatica di Belgrado contro l'adesione di Pristina all'organizzazione internazionale delle Forze di polizia (segue) (Res)