Difesa: ministro Guerini incontra omologo bulgaro a Bruxelles per ministeriale Nato

- La stabilizzazione dei Balcani resta per una priorità per l'Italia. Lo ha affermato il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, incontrando l'omologo bulgaro Krasimir Karakachanov, nell'ambito della ministeriale Nato a Bruxelles. "La stabilizzazione dei Balcani resta per noi una priorità. In tal senso permane il nostro impegno militare nella missione Nato Kfor" in Kosovo, ha scritto Guerini in un tweet. La Bulgaria, secondo il ministro, è un "paese amico con cui sviluppare sinergie e cooperazioni in molti settori".(Res)