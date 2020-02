Agroalimentare: Russia, a Mosca fiera Prodexpo 2020 con forte presenza italiana (3)

- Anche quest’anno l’Italia è presentata con il segno unico distintivo per le produzioni agricole e alimentari italiane: The extraordinary Italian Taste che, sullo sfondo del tricolore con tre onde, richiama il concetto di crescita, sviluppo, eccellenza e tradizione, valori che da sempre contraddistinguono le produzioni italiane, con uno accenno di “morso” alla bandiera nazionale, a sottolineare anche il problema della contraffazione dei prodotti Made in Italy. Sono previste in questa occasione diverse azioni di supporto alla partecipazione italiana, tra cui l’incoming di 30 distributori provenienti dalle Regioni della Federazione Russa (San Pietroburgo, Novosibirsk, Irkutsk, Kemerovo, Ekaterinburgo, Novokuznetsk, Krasnoyarsk, Khabarovsk,) dall’Armenia (Erevan) e dalla Bielorussia (Minsk). Un ricco programma di degustazioni dei prodotti delle aziende partecipanti, con appuntamenti quotidiani di cooking-show, farà da cornice all’evento offrendo al pubblico russo ed agli operatori professionali presenti alla Manifestazione, pietanze della nostra tradizione culinaria. (Com)