Municipio Roma XI: Lega, 20 bambini restano senza tempo pieno a scuola Fratelli Cervi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con incredulità apprendiamo la notizia che presso il plesso scolastico Fratelli Cervi circa 20 bambini per l’anno scolastico 2020-2021 non hanno un posto a tempo pieno nella scuola. Tra criteri di assegnazione, mancanza di spazi e di personale docente a molte famiglie è stato detto che i propri figli dovranno andare in altre scuole ben lontane da Ponte Galeria, Piana del Sole e aree limitrofe". Così in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega Salvini Premier in Assemblea capitolina, Davide Bordoni consigliere Lega in Campidoglio e segretario d’Aula, Daniele Catalano già capogruppo Lega municipio XI e Matteo Maione coordinatore Lega XI. "Senza dimenticare che ancora non abbiamo notizie del secondo stralcio della suola Mazzacurati a Corviale che probabilmente avrebbe risolto già diversi problemi di questo tipo, accogliendo numerosi bambini. Nelle prossime ore depositeremo un atto come Lega in Campidoglio per richiedere che tutti gli organi preposti si attivino per dare risposte concrete alle giuste rivendicazioni della cittadinanza e mettendo a disposizione di questi bambini un'aula e il corpo docente necessario per tutelare il diritto allo studio e il principio di vicinanza", conclude la nota. (Com)