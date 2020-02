Polonia: premier Morawiecki vuole essere presente a 10mo anniversario tragedia Smolensk

- Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, intende essere presente alla commemorazione del decimo anniversario della tragedia di Smolensk. Lo ha reso noto Michal Dworczyk, capo della cancelleria del primo ministro, parlando ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rmf Fm". "Il premier Morawiecki vuole essere presente il 10 aprile a Smolensk e Katyn. In questo momento la sua cancelleria sta esaminando la possibilità di questa viaggio", ha dichiarato. Interrogato se la visita potrà essere un'occasione per incontrare il capo del governo russo, Dworczyk ha risposto che essa "non ha assolutamente carattere di una visita bilaterale". "Il suo obiettivo fondamentale è restituire onore alle persone morte dieci anni fa nell'evento forse più drammatico per la Polonia dopo la fine della Seconda guerra mondiale", ha spiegato il capo della cancelleria. (segue) (Vap)