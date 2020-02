Russia: senatore Karasin, Mosca parteciperà a ministeriale Consiglio d’Europa a Tbilisi

- Le autorità della Federazione Russa hanno confermato la partecipazione del paese alla prossima riunione ministeriale del Consiglio d’Europa in programma a Tbilisi, in Georgia, il prossimo 14-15 maggio. Lo ha dichiarato oggi il senatore russo Grigorij Karasin, aggiungendo che si sta ancora discutendo su chi rappresenterà Mosca alla riunione. “La Russia parteciperà”, ha detto. Le affermazioni di Karasin giungono a seguito di una serie di dichiarazioni da parte di numerosi esponenti dell’opposizione politica in Georgia, che hanno ribadito più volte di non voler far entrare il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che tradizionalmente guida la delegazione russa al Consiglio d’Europa, nel paese caucasico. (Rum)