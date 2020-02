Repubblica Ceca: Stanislav Krecek eletto nuovamente ombudsman

- L'ex difensore civico ceco Stanislav Krecek è stato nuovamente nominato dalla Camera dei Deputati per ricoprire l'incarico. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". L'81enne Krecek, la cui candidatura era stata proposta dal presidente della Repubblica, Milos Zeman, ha vinto al secondo turno di votazioni con 91 voti a favore su 175. Ora prenderà il posto di Anna Sabatova, il cui mandato di sei anni scade la prossima settimana. Prima del voto Sabatova aveva descritto gli altri candidati al ruolo di ombudsman, Vit Alexander Schorm e Jan Matys, come più adatti di Krecek, e non ha commentato l'esito della votazione. L'opposizione si è rammaricata del fatto che Krecek abbia riassunto questo incarico e anche la stampa non ha trattenuto critiche. (segue) (Vap)