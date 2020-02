Repubblica Ceca: Stanislav Krecek eletto nuovamente ombudsman (2)

- Per il quotidiano economico "Hospodarske Noviny" il difensore civico potrebbe subire una politicizzazione. "Dopo difensori forti e politicamente indipendenti quali Otakar Motejl, Pavel Varvarovsky e Anna Sabatova, arriva un ex politico che mostra già di voler abbandonare l'ambizione di difendere i diritti delle minoranze, come quella rom", si legge sul quotidiano. Per il giornale "Denik N", il primo ministro Andrej Babis ha sostenuto l'elezione di Krecek per tentare di avvicinare l'elettorato xenofobo di Libertà e democrazia diretta (Spd). (Vap)