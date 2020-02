Balcani: Brnabic, riunione presidente Vucic con serbi della regione mira a favorire stabilità

- La riunione convocata dal presidente Aleksandar Vucic con i rappresentanti della popolazione serba nella regione balcanica è mirata a favorire la pace e stabilità. Lo ha detto oggi la premier serba Ana Brnabic parlando con i giornalisti a Belgrado. "La situazione all'interno della regione è senza dubbio instabile", ha osservato Brnabic aggiungendo che a tale situazione il presidente Vucic "ha reagito prontamente". Secondo quanto diffuso ieri dalla stampa locale, il capo dello Stato serbo ha invitato i rappresentanti della popolazione serba in Montenegro e in Bosnia Erzegovina per un incontro sabato 15 febbraio a Belgrado. Sempre secondo fonti di stampa la riunione vedrà al centro la situazione della popolazione serba in quei paesi. Per la Bosnia Erzegovina sono stati invitati la presidente della Repubblica Srpska (Entità serba della Bosnia Erzegovina), Zeljka Cvijanovic, e l'esponente serbo della presidenza tripartita, Milorad Dodik. (Seb)