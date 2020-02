Russia-Cuba: ambasciatore Guskov, valuteremo nuovi progetti nel campo della difesa

- La Federazione Russa è pronta a valutare le proposte avanzate da Cuba per avviare una serie di progetti congiunti tesi a rafforzare le capacità di difesa dell’isola. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo all’Avana, Andrej Guskov, durante un’intervista con l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Al momento gran parte delle armi e delle attrezzature militari in dotazione alle Forze armate cubane sono di fabbricazione sovietica, inclusi i sistemi per la difesa aerea e delle coste: siamo pronti a valutare un rafforzamento della cooperazione nel campo delle attività di manutenzione e riparazione e della fornitura di nuove componenti”, ha detto l’ambasciatore, sottolineando che la cooperazione bilaterale in materia di difesa è uno dei settori che presentano il maggior potenziale di cooperazione. (Rum)