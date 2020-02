Roma: Iorio (M5s), tra un anno e mezzo Tragliatella avrà il suo depuratore

- "Tra un anno e mezzo gli abitanti di Tragliatella avranno finalmente il loro depuratore. Un’opera attesa da troppi anni, indispensabile per garantire alle 4 mila famiglie di questo quartiere periferico del Municipio XIV adeguati livelli di igiene e qualità della vita". Lo ha annunciato in un post su Facebook la presidente della commissione Urbanistica in Campidoglio Donatella Iorio (M5s), riferendo l'esito della seduta congiunta di ieri delle commissioni Urbanistica e Bilancio. "Il nuovo iter procedurale è stato tracciato con la delibera 167 dell’agosto 2019, con la quale la giunta Capitolina ha deciso di affidare ad Acea Ato 2, in qualità di stazione appaltante, la realizzazione dell’opera, che sarà finanziata con risorse proprie della società, grazie all’inserimento nel Piano investimenti della partecipata, per un importo di oltre 2,3 mln di euro. Ad oggi Acea Ato 2 ha bandito l’appalto integrato, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera, e il 27 febbraio verrà individuata la società vincitrice che darà avvio ai lavori la prossima estate e li concluderà nel giro di un anno". (Rer)