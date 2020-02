Congo-Kinshasa: epidemia di ebola, Oms proroga di 3 mesi designazione emergenza sanitaria globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha prorogato di tre mesi la designazione dell'epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) come emergenza sanitaria globale. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, che nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri sera a Ginevra ha dichiarato che il rischio di diffusione del focolaio rimarrà intatto fin quando ci sarà anche un singolo caso di malattia in un'area insicura come l’est della Rdc. “Ho accettato il consiglio del Comitato di emergenza (dell’Oms) secondo cui l'epidemia di ebola nella Rdc continua a rappresentare un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Tuttavia, i segnali sono estremamente positivi e spero che, quando il comitato di emergenza si riunirà nuovamente, saremo in grado di dichiarare la fine dell'epidemia di ebola nella Rdc. Ora però dobbiamo agire per impedire che si verifichi il prossimo”, ha detto Ghebreyesus, che oggi sarà a Kinshasa per discutere con il presidente Felix Tshisekedi e alcuni ministri “su come rafforzare il sistema sanitario e proteggere e promuovere la salute della popolazione congolese”. L’epiemia di ebola nell’est della Rdc, scoppiata nell’agosto 2018 e dichiarata emergenza sanitaria internazionale, ha finora provocato la morte di più di 2.300 persone. (Res)