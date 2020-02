Meteo Milano: le previsioni per domani

- Ampie schiarite da ovest già nella notte e primo mattino, poi sereno o poco nuvoloso ovunque eccetto che sulle Alpi. Su pianura orientale e Prealpi precipitazioni in rapido esaurimento nella notte, residue fino al pomeriggio sulle creste settentrionali di confine. Neve oltre 1000 metri. Minime e massime in aumento. In pianura minime intorno a 1 °C, massime intorno a 15 °C. (Rem)