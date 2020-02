Frosinone: tesori occulti "ripuliti" nel casinò, scoperto giro di riciclaggio milionario

- Una rete di riciclaggio per oltre 19 milioni di euro e un'evasione fiscale internazionale per oltre 14 milioni di euro. E' il risultato di una indagine condotta dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone. I militari hanno denunciato 13 persone responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio ed omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Le indagini sono partite da due soggetti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, un ciociaro ed un romano, attivi nella provincia ciociara e frequentatori di casinò. I due avevano effettuato numerose operazioni di cambio assegni e di versamento in contanti per un ammontare di oltre mezzo milione di euro, frutto di riciclaggio proveniente dal fallimento di alcune società, presso le casse di un casinò. Successivamente, lo sviluppo delle indagini ha permesso di individuare ulteriori 10 soggetti, originari della Campania e della Puglia, tutti pregiudicati e nullatenenti, risultati presenti all'interno del casinò negli stessi giorni ed orari in cui erano presenti i primi due indagati. Dagli accertamenti è emerso che il gruppo aveva effettuato operazioni di cambio assegni e di versamento in contanti per oltre 18 milioni di euro, con importi frazionati sempre al di sotto della soglia consentita dalla normativa antiriciclaggio. (segue) (Rer)