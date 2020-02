Traffico Milano: intenso con code su A4 e tangenziale Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Torino-Brescia, per traffico intenso, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa in direzione Torino; in direzione Trieste coda tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A52-tangenziale Nord, coda per 1,4 chilometri tra S.P. 9 Vecchia Valassina/Erba e SS35 Meda/SP46 Rho in direzione Nord, per il traffico intenso. (Rem)