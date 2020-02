Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare Politiche sociali. All’ordine del giorno “Dispositivi per il sostegno al trasporto disabili”. Partecipa l’assessore Gabiele Rabaiotti.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 13 alle 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)REGIONEIl vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, interviene all'evento "Scuole in moto - l'Ospedale incontra le scuole". Partecipano, tra gli altri, Mario Nicola Francesco Alparone, direttore generale ASST Monza; Alberto Bozzetti, direttore Cattedra e U.O. Chirurgia maxillo facciale, UNIMIB, ASST Monza; Gabriele Fersini, commissario capo Polizia Stradale, Monza e Brianza; Carlo Maria Teruzzi, presidente Ordine dei medici e odontoiatri di Monza e Brianza.ASST Monza - Auditorium Pogliani, via Pergolesi 33 - Monza (ore 9.00)L'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi è ad Alzano Lombardo (Bg) per una visita alle Cartiere Pigna.Cartiere Pigna, viale Piave 5 - Alzano Lombardo/Bg (ore 10.00)L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Comitato d'Onore della Fondazione per l'Ospedale Buzzi e della campagna di 'fund raising' per il progetto del nuovo 'grande Buzzi'.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia L. Da Vinci, via San Vittore 21 (ore 11.00)L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, illustra il nuovo bando della Regione Lombardia per il finanziamento di progetti per l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo e riduzione aliquota Irap per l'esercizio cinematografico. Nell'occasione saranno presentati i dati sul cinema lombardo del 2019.Palazzo Lombardia - Sala Opportunità, tredicesimo piano, ingresso N1, piazza città di Lombardia 1 (ore 11.30)L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con ilConsiglio regionale, Fabrizio Turba, partecipano al Tavolo Territoriale di Como dedicato allo sviluppo economico.UTR-Insubria Como, via Luigi Einaudi 1 - Como (ore 12.00)L'assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, interviene alla conferenza stampa di presentazione del 1° Campionato Lombardo Golf Disabili, articolato su 5 tappe dal 14 marzo fino al 17 ottobre 2020.Golf Club Milano entrata S. Giorgio di Villasanta, Parco di Monza (ore 15.00)L'assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, interviene all'inaugurazione della Biblioteca condominiale Aler 'Falcone e Borsellino'.Biblioteca Condominiale Aler 'Falcone e Borsellino', via Belinzaghi 11 (ore 15.00) (segue) (Rem)